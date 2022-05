Federalizar nómina del magisterio ayudaría a finanzas estatales: Zenyazen Escobar

La propuesta de federalizar la nómina magisterial de Veracruz “no es una idea descabellada”, consideró el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, debido a que cada año para el Estado es difícil completar los 4 mil millones de pesos que se paga a los docentes por aguinaldos.Tras las protestas del magisterio, quienes rechazan este planteamiento, precisó que aún no se analiza porque sólo se trata de una propuesta de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, ayudaría a las finanzas del Gobierno del Estado.Y es que si bien se previenen meses antes, deben hacer uso de un fondo especial para el pago de fin de año.“Nosotros como Gobierno del Estado y como patrón, el que te absorba ya la nómina es una situación que estás con intranquilidad, porque te estás tronando los dedos en diciembre para completar los salarios de las compañeras y compañeros; el aguinaldo. Imagínense que no pagáramos a los compañeras y compañeros docentes, ardería Troya”.En este sentido, pidió a los y las docentes de Veracruz a que tengan calma, porque falta mucho por analizar, principalmente en el tema de las aportaciones del magisterio al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).Recordó que el 80 por ciento de las aportaciones al IPE son por parte de este sector y de federalizarse la nómina, tendría que pasar al ISSSTE.“Que tengamos calma, primero salió un tuit y de ahí se bajó y no nos han informado nada hasta ahora. Es un tema que se tiene que revisar a fondo cómo sería. Nosotros damos casi el 80 por ciento de aportaciones al Instituto de Pensiones. Nosotros, como docentes al activo, al federalizarlo entonces el sistema es a través del ISSSTE”, indicó.Finalmente, agregó que en caso de que llegase a pasar, no tendría que existir problema para el pago de los docentes, “al contrario sería una ayuda”, consideró el titular de la SEV.