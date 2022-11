Federalizar nómina magisterial ahorraría millones a Veracruz

Federalizar la nómina magisterial estatal generaría un ahorro mensual al Estado por el orden de 400 millones de pesos al mes, lo que se traduciría al año a cerca de 4 mil 800 millones de pesos, señaló el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, al referir que Veracruz es el único estado que no tiene la nómina magisterial federalizada, pero es un tema que se tendría que someter a análisis, ya que los sindicatos estatales desparecerían.“Para nosotros sería un ahorro aproximado de 400 millones de pesos mensuales, si se federalizara la nómina, nosotros tendríamos 400 millones de pesos más mensuales, más los 4 mil de fin de año, imagínense de cuánto dinero estamos hablando que tendríamos de más; al final es un tema que causaría, un tema de manifestación por parte de todas las organizaciones sindicales, Veracruz es diferente a todos los estados, tenemos 100 sindicatos estatales, somos el único en todo el país. Esto causaría demasiado revuelo entre las organizaciones sindicales, a nosotros si nos convendría”, señaló.Durante entrevista realizada en la escuela secundaria Técnica 3 de Xalapa, a donde acudió este miércoles para entregar la escritura del plantel, recordó que la federación destina recursos a travez del concepto U080, por medio de un subsidio para cubrir la nómina de los maestros del Estado, aguinaldos y prestaciones, lo que se ahorraría con la federalización.“Si no nos diera subsidio la federación no tendríamos para pagar aguinaldos, ni prestaciones”, dijo el funcionario estatal al detallad que federalizar la nómina estatal originaría que los sindicatos estatales desaparezcan, pues sería la federación de manera directa la que pagaría a los maestros.“Si bien se federaliza la nómina, de entrada, desaparecen todos los sindicatos estatales, de los casi 50 que se tienen, van a desaparecer porque se federaliza la nómina y es lo que hemos platicado con las y los compañeros líderes sindicales, por eso hay tranquilidad”, explicó.Escobar García recordó que en este momento el Estado no busca federalizar, por lo que lamentó que las manifestaciones que se presentan constantemente generan el riesgo de que la federación pueda atraer la nómina.“Ante este tipo de manifestaciones se puede federalizar la nómina, al final el tema de la seguridad del pago del día 15, es algo que ya se ha dicho, es algo que dijo el secretario de Finanzas en su comparecencia y de igual manera el gobernador salió a informar”.Y es que, al secretario se le cuestionó sobre las recientes manifestaciones en la SEV, e incluso por la toma de instalaciones de este día, por lo que reiteró que se mantiene diálogo con los sindicatos y siempre se le atiende para lograr acuerdos y responder en el marco de la legalidad.