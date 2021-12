Federico Salomón Molina, candidato a la dirigencia estatal del PAN, releva a Tito

La noche de este martes y desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) se hizo la sustitución del candidato a la dirigencia del partido en Veracruz, Tito “N”, quien actualmente se encuentra detenido y sigue un proceso.Fue la Comisión Permanente Nacional quien realizó la sustitución en la planilla que es impulsada por el grupo de los Yunes y colocó en lugar de Tito al exdiputado local Federico Salomón Molina.No obstante dicha determinación fue definida como ilegal por los panistas que apoyan la planilla de Joaquín Guzmán Avilés, incluso acusaron al dirigente nacional Marko Cortés de meter las manos en la elección interna para favorecer al grupo de los Yunes.Esta acción, será impugnada debido a que las normas que emitió la Comisión Electoral Organizadora de la elección interna en Veracruz, señalan que se pueden realizar sustituciones de integrantes de la planilla, a excepción de aspirante a la presidencia.Además, se especifica que si se realiza una suplencia, un integrante de la planilla no podrá suplir a otro: “siempre y cuando no hayan formado parte de un planilla que contienda en el mismo periodo”, se lee en las reglas emitidas.Es decir, en este caso, según las normas internas, Federico Salomón no podría suplir a ningún integrante de la planilla, porque ya formaba parte de ella, pero además, tampoco podría hacerlo por el dirigente, ya que es la única excepción para sustitución.Por tanto y al considerarse que es una determinación irregular, el grupo del candidato Joaquín Guzmán Avilés ya prepara la respectiva impugnación.Y es que, al tener en cuenta que esta acción no sería avalada por la Comisión Organizadora, el grupo de los Yunes acudió al CEN Nacional para realizar el cambio y con ello participar con la planilla completa en la elección que tendrá lugar el 19 de diciembre.Con ello, la planilla de Guzmán Avilés también acusa que desde el PAN nacional están “metiendo las manos” en la elección interna, violentando los derechos de los panistas veracruzanos y pasando por encima de la comisión electoral.“Marko Cortés está metiendo las manos descaradamente a favor de los Yunes porque lo apoyaron económicamente en su campaña y les debe el favor”, aseveraron.