Feligreses se oponen a cambio de párroco en el Puerto de Veracruz

En la ciudad del Puerto de Veracruz, feligreses católicos se oponen al cambio del párroco William de Jesús Medina, pues consideran que el sacerdote ayudó a la reconstrucción de las instalaciones de la parroquia Stella Maris a la formación de la comunidad.Nury Mora García, integrante del consejo parroquial, comentó que el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, tiene la intención de cambiar al sacerdote a otra parroquia, con lo cual están en desacuerdo.“Hemos trabajado muy a gusto y siempre con muy buena coordinación por parte del padre; el padre ha trabajado mucho, somos testigos muchas personas de cómo estaba aquí tanto la casa parroquial, muy deteriorada, parecía un patio que nunca habían chapeado, había puro monte, hierba, no la habitaban, entonces estaba muy descuidada y el padre se preocupó por tener todo en las condiciones adecuadas”, manifestó.La integrante del consejo invitó a la comunidad a hacer oración para que el obispo Carlos Briseño Arch cambie de opinión y mantenga en la parroquia de Stella Maris a William de Jesús.La feligresa aclaró que conoce al sacerdote desde que fue párroco en la ciudad de Alvarado y luego en Nazaret en el fraccionamiento Costa Verde e indicó que siempre se caracterizó por el trabajo a favor de la comunidad.La integrante del consejo parroquial de Stella Maris mencionó que se desconoce la fecha del posible cambio de sacerdote, pero no descartó que sea en breve.“Pediríamos que si dentro de sus posibilidades (del obispo Carlos Briseño Arch) o de su forma de organizar su diócesis, si se puede quedar un tiempo más el padre, pues adelante, si no, pues estamos a la obediencia, porque hay que ser obediencia; a la comunidad le gustaría que el padre siguiera un tiempo más”, sentenció.