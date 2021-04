Félix Salgado amenaza a Consejeros del INE; “los vamos a buscar”

Felix Salgado Macedonio amenazó con exhibir los domicilios de los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que votaron a favor de cancelarle el registro como candidato a la Gubernatura de Guerrero, si no se “reinvidican” y le devuelven su postulación por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Y es que este martes, a las 18:00 horas de la tarde, el Consejo General sesionará para acatar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que le ordenó analizar si fue proporcional la decisión de quitarle la nominación al no presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña.



Ante sus seguidores, quienes protestan en la Ciudad de México desde la semana pasada, el legislador federal con licencia llamó “cabroncito” al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y pidió a los integrantes del órgano comicial “no rascarle los hue... al toro”.



“Que no le rasquen los hue… al toro porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo ¿es correcto?”, preguntó Salgado Macedonio en medio gritos y arengas de sus simpatizantes.



Por ello insistió que si no dan marcha atrás en su decisión de quitarle la candidatura al Ejecutivo guerrerense, “los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar, los vamos a ir a ver, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?”.



En tono sarcástico, comentó que así se sabría “cómo está su casita de lámina negra, de cuando llueve se gotea y moja su cuerpo. Cabroncito, eh”.



Lo acusó de no saber por qué está luchando en Guerrero, añadiendo que hay “niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto”.