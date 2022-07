Feminicidio, en síntesis

En esta ocasión, entreveramos la síntesis del tipo penal de feminicidio con una tesis aislada de Jurisprudencia de la SCJN [2009086] que nota -y lo resaltamos en cursivas- el elemento definitorio del delito. El feminicidio es un delito autónomo. Nos adherimos a esta posición dentro de un escrito publicado en el Portal(28/08/2019). La posición posibilitó formular la proposición de los elementos del análisis técnico-jurídico. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. La atención está puesta en la tipicidad de la conducta. La síntesis únicamente es sólo de un tipo penal.Analizamos el tipo penal doloso activo de feminicidio a partir del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual se encuentra dentro del Título XXI “delitos de violencia de género”. No se efectuó el análisis del tipo penal doloso omisivo y el tipo penal culposo no está catalogado como delito. Las palabras de la Ley son las siguientes:Disposición legal: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer” (Artículo 367 bis, primer párrafo). Sanción penal: “A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a setenta años de prisión. Además de la sanción descrita en el presente artículo, el imputado perderá todos los derechos con relación a la víctima…” (Artículo 367 bis, último párrafo).El análisis del tipo penal citado exigió inferir y revelar la norma antepuesta al tipo penal y el bien jurídico penalmente afectado por la conducta, sea por lesión o por peligro. Consideramos que de la disposición se infiere “No matarás a una mujer por razones de género” y el bien jurídico afectado es el derecho a la vida de la mujer.En la estructura del tipo penal se distinguen dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo. El tipo penal objetivo, a su vez, comprende dos aspectos, el sistemático y el conglobante. El subjetivo abarca el dolo y otros elementos distintos del dolo.Tipo Objetivo. Dentro del aspecto sistemático del tipo penal objetivo de feminicidio se encuentran los siguientes elementos: a) El verbo que sintetiza la conducta es “matar” (privar de la vida); b) El resultado de la conducta es “muerte de una mujer”; c) El nexo de causación es una relación entre la conducta y el resultado: d) La posibilidad de imputación del resultado es a un sujeto, por lo menos; e) Los datos fenomenológicos que el tipo exige se comprenden en “las razones de género” (Por ejemplo, las circunstancias a que se refiere el artículo 367 bis del Código Penal de Veracruz).De la consideración conglobada de la norma deducida a partir del texto legal resulta que aun cuando exista un tipo penal objetivo sistemático, el imputado no tendrá problema, no habrá tipicidad objetiva conglobante, cuando: a) No haya una ofensa a un bien jurídico ajeno o cuando éste haya sido insignificante; b) El agente hubiese tenido el deber jurídico de realizar la conducta; c) La conducta fuese fomentada por el derecho; d) Hubiese mediado consentimiento o asunción del riesgo por parte de la víctima directa.Tipo subjetivo. El dolo es el núcleo necesario de los tipos penales dolosos. El dolo es la voluntad realizadora del tipo penal guiada por el conocimiento de los elementos del tipo sistemático. En el aspecto subjetivo, existen tipos penales simétricos, el aspecto conativo del dolo debe cubrir la realización del tipo sistemático; y, asimétricos, requieren otros elementos subjetivos. El feminicidio es un tipo penal asimétrico, ya que reclama que en su realización haya razones o motivos de género.El saber de la prudencia del derecho dirigirá el análisis de cada caso concreto. Las razones de género, no obstante, constituye el elemento definitivo de este delito. Por esto divulgamos la siguiente tesis jurisprudencial, la cual separamos en párrafos para los efectos de este escrito. ““Cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso (identificación de la víctima, protección de la escena del crimen, recuperación y preservación del material probatorio, investigación exhaustiva de la escena del crimen, identificación de posibles testigos y obtención de declaraciones, realización de autopsias por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, y determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte), las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta.” [motivo = razón que mueve para algo].“Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Además, las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos feminicidios deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del caso basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes.”“En ese sentido, se debe investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que se da en una región determinada. En específico, los protocolos de investigación de muertes de mujeres incluyen diversos peritajes específicos, entre los que destacan los tendientes a determinar si el cuerpo tenía alguna muestra de violencia y, específicamente, violencia sexual -para lo cual se tienen que preservar evidencias al respecto. ““La exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, pues es difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las primeras horas. Además, siempre deben buscarse signos de defensa y lucha, preponderantemente en los bordes cubitales de manos y antebrazos, uñas, etcétera. En homicidios de mujeres relacionados con agresiones sexuales suelen encontrarse, en la parte exterior del cuerpo, entre otros, mordeduras de mamas y/o contusiones al interior de los muslos.”“Además, los peritajes en medicina forense tienen el propósito de determinar si la occisa presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte. Aunado a lo anterior, algunas diligencias específicas en este tipo de muertes consisten, por un lado, en que el perito que realiza la autopsia esté familiarizado con los tipos de tortura o de violencia que predominan en ese país o localidad y, por otro, que además de la necropsia psicológica practicada a las occisas, se realice complementariamente un peritaje psicosocial, el cual se centra en la experiencia de las personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, mediante el cual se analice su entorno psicosocial.”Sanción penal. El tipo penal al mismo tiempo que habilita el ejercicio del poder punitivo, limita o contiene este poder de imponer penas.