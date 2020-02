Feminicidios sí han aumentado, aseguran Colectivo Cihuatlahtolli

La directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García, lamentó que la diputada federal por el distrito 15, Corina Villegas Guarneros, hable de lo que desconoce, al decir que no hay un aumento en los feminicidios, sino que lo que ocurre es que los anteriores gobiernos ocultaban las cifras.



Señaló que sí es cierto que los anteriores gobiernos ocultaban las cifras, pero también es real que los feminicidios han incrementado considerablemente.



Agregó que como directora de una ONG que tiene muchos años trabajando el tema de la violencia que las mujeres afrontan de manera cotidiana, saben que el problema se ha recrudecido y no solo contra éstas, sino también con las niñas pequeñas a las que agreden sexualmente y las matan.



Señaló que tal parece que los esfuerzos que hacen los gobiernos en este tema es para ocultar las cifras, pues el gobierno de Veracruz declaró que se exageraba con los feminicidios, después se hizo una propuesta por parte del fiscal general de la nación para quitar las causales del feminicidio.



Indicó que todo ello solo hace pensar que a las autoridades no les interesa ni la vida ni la seguridad de las mujeres y que no creen que el tema sea prioridad en el país, pero además ni siquiera hay acceso a la justicia por parte de éstas.



Apuntó que el tema es muy grave y con sus declaraciones en ese tema la diputada solo hace gala de su desconocimiento sobre la realidad que se vive y lo que es la desigualdad de género.



Subrayó que no solo se puede atribuir a hogares disfuncionales la delincuencia, sino de las estructuras sociales que conllevan a la educación de género donde se remarca la desigualdad entre hombres y mujeres y por tanto la supremacía de los hombres sobre estas y su dominación.



Destacó que ese es un tema complejo en donde se requiere que las personas que ya están en un cargo no crean que ya lo saben todo, sino que tengan la voluntad política para que las cosas puedan cambiar y las problemáticas se atiendan de manera real, porque hasta ahora solo prevalece la simulación.