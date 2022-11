Feminicidios son herencia de Calderón: Margarita Corro

Margarita Corro Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, consideró el aumento de feminicidios en el Estado como parte de la violencia dejada por Felipe Calderón desde su sexenio.Asimismo, vanaglorió al gobierno actual al decir que hay procesos en trámite por este tema, gracias a la política transparente, seria y anticorrupción del presente.En entrevista, indicó que el incremento de los feminicidios es una situación de todo el país y agregó:"Acuérdense como se generó en el 2008 la violencia, precisamente cuando entró Calderón que quiso enfrentar al crimen organizado para convalidarse y ser considerado como presidente electo para todo el país, cuando sabemos que se robó la presidencia de la República. El hizo fraude electoral y para convalidarse y decir sí soy el presidente, le dio un garrotazo al avispero y es la violencia que tenemos en este país, que no se ha podido terminar", dijo.La legisladora aseveró que a diferencia de gobiernos pasados, ahora los feminicidios sí son tipificados como tal.Además presumió que el gobierno está trabajando bien en las dos alertas de género que tiene Veracruz e insistió que antes las cosas estaban peor."Hay un detalle muy importante: existe mucha violencia intrafamiliar que tenemos que considerar. Miren, debemos de actuar de manera consciente, porque es muy fácil señalar cosas y luego no revisar lo que ha pasado en los años anteriores", acotó.Mandó un mensaje a las víctimas: "los acompaño con todo mi corazón, esa parte es la más sensible que estamos viviendo. En nuestras familias también hay víctimas, sabemos que esto es doloroso, se está luchando todos los días, hay procesos que ya están en trámite, que se están llevando gracias a que tenemos una política transparente, seria y anticorrupción".De manera general, calificó la estrategia de seguridad a nivel nacional y estatal como correcta: "¿Qué más queremos? A ver ¿por qué no querer que la Guardia Nacional, la SEDENA y la MARINA salgan a las calles a protegernos?".Para concluir, enfatizó en que los ciudadanos lo que quieren es seguridad y esa solamente se poseerá cuando se tenga el refuerzo del acompañamiento de esas estructuras que, consideró, “sí están preparadas para combatir el crimen”.