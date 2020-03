Feminicidios son “moneda de cambio”, se usan para golpear al que Gobierna

El Estado ha sido cómplice de feminicidio, de las violaciones contra ellas, expresó la directora del Observatorio Ciudadano de Violencias contra las Mujeres de la UV, Estela Casados, quien dijo que a la clase política le ha interesado más vigilar sus propias ganancias, usando a las mujeres como una moneda de cambio para sus intereses.



"El tema de las mujeres ha sido coyuntural a partir de que otro partido gobierne o que sean oposición. Paradójicamente y lo vemos en este 2020, incluso desde el año pasado que los partidos políticos reiteradamente han estado mencionando el tema de las violencias contra las mujeres pero lo hacen, eso nos queda claro a la ciudadanía, para golpear al partido que está en el Gobierno".



Agregó que quienes hacen este golpeteo tuvieron su oportunidad para proteger las vidas de las féminas y reducir los graves números de violencia y de feminicidios contra las mujeres cuando fue su momento.



"Si lo hubieran hecho así quizá estarían en el poder pero el asunto es que hemos sido moneda de cambio, asunto de interés y eso es lo que al final de cuentas ha construido un Estado omiso y las ciudadanas no vemos resultados en nuestra seguridad".



Agregó que las mujeres que andan por la calle todos los días, no tienen la seguridad de que sea un día sin violencia o que en ese día estarán seguras, por ello es que las féminas han tenido que reforzar las estrategias personales para salvaguardar la vida.



"No gratuitamente las más jóvenes gritan en las marchas que el Estado no las cuida, sino que lo hacen sus amigas".



De igual forma, acotó que la violencia contra ellas en Veracruz sigue sobresaliendo en el país, ya que el Observatorio Ciudadano de Violencias contra las Mujeres registra que los feminicidios, probables feminicidios, violencia y desapariciones van a la alza desde 2017 y con el cambio de administraciones se recrudece.