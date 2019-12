Feminismo busca reivindicar derechos de la mujer pero se ha satanizado: Activista

Debido a que el feminismo se ha satanizado, entre las mujeres es difícil reconocerse como feminista, consideró la activista Gloria Arenas Agis.



Mencionó que hay muchas cosas que son buenas y se tratan de descalificar, entre ellas este movimiento, que ha sido satanizado.



Agregó que ahora incluso se acuña el término "feminazi", lo cual no existe, pues el nazismo era una ideología que planteaba la supremacía de la raza aria y el exterminio de gitanos, gente humilde y otras etnias.



Mencionó que el feminismo busca reivindicar los derechos de las mujeres, lo cual no implica fanatismo ni odio a los hombres, por lo que tanto una mujer como un varón pueden ser feministas y hay quienes así se asumen y reconocen que ambos sexos tienen derechos y debe haber una igualdad.



Arenas Agis señaló que el feminismo es uno de los movimientos más pacíficos, pero ha sido atacado con violencia y descalificado.



Agregó que hay quienes de manera consciente manipulan la información para hacer quedar mal a las feministas y otras personas no lo hacen de manera consciente, pero les han metido miedo y entonces descalifican los movimientos que encabezan las mujeres, lo cual es lamentable.