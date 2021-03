Feminismo es el grito desesperado de mujeres, UV se unió a lucha: Rectora

“Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando para que este mundo sea más adecuado para el desarrollo de las mujeres en cualquier ámbito que queramos desarrollarnos”, dijo la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara.



En entrevista durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, la doctora Sara Ladrón resaltó el trabajo que la Universidad ha desarrollo para visibilizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia con talleres, programas de género y modificación de protocolos.



“Desde que llegué a la Rectoría creamos la Coordinación de Género. Hay que decir que ya había un Centro de Estudios de Género, que todavía existe, ese Centro se dedica a la reflexión, a la investigación, a la publicación. Pero la Coordinación de Género tiene un trabajo distinto, que es establecer políticas en la UV que busquen una mayor equidad de los géneros”.



Respecto a la situación de acoso que se ha dado a conocer durante marchas feministas y los tendederos en las diferentes facultades de la UV, Ladrón de Guevara informó que han servido para mostrar lo que en realidad sucedía dentro de la institución, que muchas veces era difícil para las estudiantes manifestarlo.



“Hemos establecido protocolo para abatir el hostigamiento sexual. Reconozco que es imposible estar en todos los espacios todo el tiempo. Tenemos dificultades en la propia Universidad, que eso estamos luchando para que no ocurra pero también fuera de los espacios universitarios a veces ocurren escenarios violentos. Los tendederos son una expresión de las jóvenes. Hay hombres que creen que son amables, que creen que nos gustan los piropos. Esos tendederos son de verdaderos violentadores”, dijo.



En cuanto al movimiento feminista, puntualizó que es el grito de las mujeres, gritos desesperados por lo que están pasando.



Recordó que hace un año, con el movimiento "Un Día sin Nosotras", al que la UV se sumó, se hizo notar que las mujeres están en todas partes y hacen falta en todos los ámbitos.



"Hace un año este movimiento estaba muy encarrerado y creo que la pandemia lamentablemente detuvo muchas ideas que traíamos con mucha fuerza. En la Universidad tenemos un Coordinador o Coordinadora de Género y la idea es que esta persona acompañe a las jóvenes que están denunciando, para apoyarlas en el seguimiento del protocolo e ir con ellas hasta que esto tenga una consecuencia o una sanción".



Lamentó que a pesar de la pandemia, los acosos hacia las mujeres no hayan disminuido y en el caso de la UV, existen denuncias formales por este delito.



“Hay denuncias formales. Hay denuncias que no llegan hasta el final, hay denuncias que significan una amonestación, una llamada de atención a la persona que las cometió, hay unas que llegan a suspensión, término de contrato y expulsión. Hemos tenido de todo, a veces las víctimas no están satisfechas con el resultado. Las sanciones suelen ser colegiadas y el término de contrato tiene que seguir procedimientos complejos".



Siendo la primera mujer en ocupar la Rectoría de la Universidad Veracruzana y casi al final de su gestión, detalló que trabajó para dejar políticas de género, buscar una reivindicación de la interculturalidad y mejorar la calidad educativa de la institución.



"Me parece que la UV ha mostrado la madurez de que el género no implica ocupar un cargo. Esta pandemia lo que nos trajo es que los maestros le perdieran el miedo a prender su computadora. También tenemos una UV más madura. Voy a dejar una universidad sin deuda, me costó trabajo gestionar esa deuda. Hoy por hoy la UV ya no le debe dinero al SAT. Otra cosa que dejaré, es una Universidad sin huelga", concluyó.