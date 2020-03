Feministas de Orizaba denuncian amenazas tras marcha

Luego de la marcha del pasado domingo por el Día Nacional de la Mujer contra la violencia feminicida, la agrupación Marea Verde informó que una joven activista de Orizaba fue amenazada, por lo que procederán legalmente.



Luz María Reyes Huerta, Arlette Cerón Vargas y Karely Portela explicaron que la amenaza ha sido sobre balearla incluso.



Por esto, emprenderán las acciones legales correspondientes y recurrirán también a la Policía Cibernética, ya que el perfil desde donde la difamaron primero fue en un afán de causarle perjuicio.



La madre de la joven afectada comentó que el lunes pasado, es decir, al día siguiente de la marcha, en grupos de ventas de Orizaba en Facebook, comenzaron a atacar a su hija.



Indicó que en varios de esos grupos entró una persona bajo el nombre de Guille Sandoval y publicó una foto de su hija señalando que le había roto un cristal a su auto durante la marcha, lo que suscitó diversos comentarios agresivos, incluyendo uno en el que decía una persona que le daría de "balazos".



Agregó que en uno de esos grupos, una de las integrantes de Marea Verde se percató e increpó a esa persona acusándola de difamación, a lo cual el o la acusadora ya no respondió.



Las integrantes de está agrupación remarcaron que la marcha del pasado domingo fue pacífica, sin que se vandalizara algo y las únicas acciones que llevaron a cabo fueron amarrar un pañuelo verde en la estatua de la mujer embarazada en la plazoleta de Los Dolores y con colorante natural rojo, que es inocuo para la salud, se pintó el agua de una fuente.



Indicaron que además de la amenaza a su joven compañera, los señalamientos han generado ataques sin fundamento a su movimiento.



Entre los perfiles que comentan, añadieron, está el de Pablo C. C., que indicó: "quién es para balacearla en su siguiente protesta"; José Ort, quién escribió: "te paso su dirección", comentarios que por ser tan directos les hacen temer por su seguridad y por lo cual, interpondrán denuncia ante las instancias correspondientes.