Feministas exigen más recursos para atender violencia contra la mujer en Veracruz

Colectivo feminista denominado “Brujas del Mar” pide al Gobierno Federal que se destine más recurso para la atención del tema de la violencia contra la mujer y adelanta que en breve enviarán un proyecto de reforma a la nueva legislatura que sería presentado por diputadasEn el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Arussi Unda Garza, vocera de la colectiva asegura que aún hay muchos pendientes en esta materia, ya que los feminicidios no se detienen y aunado a que considera que sea menos del 2 por ciento lo que destina el Gobierno Federal en programas federales en relación contra la violencia femenina.“Queda mucho que reclamar en esta materia, estamos en segundo lugar nacional en cifras de feminicidio, primer lugar en desaparición forzada, de los desaparecidos en Veracruz la mayoría son mujeres y muchas de estas menores de edad, hay muchísimo en que trabajar, no se están viendo rutas, sigue la impunidad, no se está viendo recurso ni estrategia”, mencionó.Además, señaló que, tras un primer acercamiento con integrantes de esta nueva legislatura, la colectiva “Brujas del Mar” podría entregar este lunes su primer proyecto de iniciativa que será presentado ante el pleno del Congreso a través de las legisladoras, Anilú Ingram Vallines y Maribel Ramírez Topete.Recordó que hace unos días el colectivo feminista tuvo una reunión con la diputada local, Anilú Ingram Vallines donde se abordó el tema de Monserrat Bendimes, donde se revisó el artículo 345 donde se hace mención al encubrimiento por favorecimiento.Explicó que este artículo podría llegar a entorpecer casos de feminicidio y lo que pretenden es que la ley deje de proteger a personas que quieran bloquear el acceso a la justicia.“Se haría una reforma al artículo 345 del Código Penal del Estado que también está en el Código Penal Federal que es el artículo 400, el siguiente paso sería treparlo a la federal que es de encubrimiento por favorecimiento donde brinda de una red bastante amplia de apoyo, encubrimiento, incluso, bloqueo a las investigaciones sin ningún tipo de sanción”, enfatizó.Comentó varaos situaciones similares donde familiares o amistades entorpecen o se ven involucrados en feminicidios sin ser juzgados por la posible responsabilidad.Dicha iniciativa ya está siendo redactada por expertas en el tema y será enviada este lunes para su presentación.La convocatoria que las “Brujas del Mar” habría lanzado días antes a hoy, en el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, donde citaron en Plaza Dorada de la colonia Costa de Oro del municipio boqueño, acudieron cerca de 15 personas y marcharon pacíficamente sobre el bulevar, para concluir en Plaza de Los Valores.