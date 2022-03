Feministas exigen nueva alerta de género, ahora por desaparición forzada de mujeres

En Veracruz hay un problema gravísimo de desaparición forzada de mujeres, lo cual es preocupante, pues sin importar su edad ellas no regresan a casa, indicó la presidenta del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García."Las mujeres y las niñas siguen desapareciendo, por eso se pide la tercera alerta de género. De la primera hay un iniciativa del gobierno que marca una estrategia muy eficiente y cero tolerancia de violencia contra las mujeres, pero es sólo un slogan porque en realidad el Gobierno de Veracruz no se preocupa por los derechos humanos de las mujeres, ni cumple con la responsabilidad que tiene de salvaguardar la seguridad y vida de ellas: hace todo lo contrario".Señaló que en la actualidad las autoridades están desmantelando el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que en las administraciones pasadas con quienes estuvieron al frente, avanzó muchísimo en la capacitación de gente que atendiera el tema, en programas de atención y que ahora todo eso ha desaparecido."Creo que estamos francamente en un retroceso, o al menos en el riesgo de retroceder y si no se pone atención a eso, creo que los derechos humanos de las mujeres seguirán en peligro".Finalmente recordó que en Veracruz tenemos dos alertas de género, pero hace falta que en la práctica se vea reflejado: ahora sólo es una política de simulación.