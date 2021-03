Feministas no dañaron comercios, celebran empresarios de Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVYTUR), en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, reportó “saldo blanco” en cuanto a daños a negocios en la capital del Estado, tras la marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, reprobaron los actos que dañaron los edificios públicos, como el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicado en el centro de la capital del estado.



“De negocios no tenemos reportado nada, no hay que olvidar que con la experiencia que hemos tenido, muchos negocios se resguardaron, bajaron sus cortinas y nos parece que la jornada es de saldo blanco para el comercio”, expresó en entrevista telefónica.



En ese sentido, Martínez Ríos reiteró que esto se logró gracias a la prevención con la que actuaron los dueños de los establecimientos y el trabajo discreto de contención con el que actuó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para evitar que la manifestación se saliera de control como en anteriores ocasiones.



“Dentro del marco que esperábamos estuvo controlada la reacción, sabíamos que en este tipo de manifestaciones siempre hay grupos subversivos que tratan de dañar el patrimonio privado y público. Hoy debo resaltar el trabajo de contención que realizaron las autoridades que evitó daños mayores a comercios y fachadas como eventos anteriores”, manifestó.



Comentó que únicamente tienen conocimiento de pintas y vidrios rotos en edificios como el de la SSP y daños a espacios publicitarios en paradas de camiones del servicio urbano, lo cual definió como reprobable.



“De ahí en fuera hasta ahorita nosotros no tenemos reportados daños considerables, como los tuvimos en meses anteriores donde finalmente si hicieron todo un recorrido y fueron pintando negocios. Hoy por hoy puedo decir que no tenemos registrados daños a comercios qué lamentar”, puntualizó el líder empresarial xalapeño.



Dijo una vez más que el “trabajo discreto” de los elementos policiacos que se apostaron en el centro de la ciudad, evitó provocaciones. “Hay que darle un reconocimiento nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública, ya que evitó como en otras ocasiones ha pasado, que hubiera daños que lamentar y se preservó la integridad física de todos”.



Además acotó que la CANACO-SERVYTUR respalda la lucha de las mujeres que buscan vivir libres de violencia, aunque siempre que esta exigencia se dé en el marco de la Ley.



“Tenemos en la Cámara y en la Confederación muchas mujeres, son un pilar fundamental de la sociedad y de la economía. Siempre vamos a apoyar la manifestación de las mujeres y de otros grupos, siempre y cuando se den en un marco de respeto y civilidad. Vamos a apoyar su causa, su lucha y su rol tan importante para la sociedad”, concluyó Bernardo Martínez Ríos.