Feministas reclamarán al Gobierno del Estado por imparable violencia contra mujeres

Ante la imparable violencia que siguen viviendo las mujeres, en donde tan sólo en la zona Centro el pasado fin de semana hubo dos feminicidios, agrupaciones harán un reclamo al Gobierno del Estado para que cumpla con uno de los compromisos que adquirió y garantice la vida y seguridad de las mujeres, señaló María de la Cruz Jaimes García, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.



Indicó que las mujeres siguen siendo vulneradas, atacadas, agredidas y asesinadas y es una situación imparable.



Consideró que es indignante ver cómo siguen desapareciendo mujeres para luego aparecer muertas, sin que esos casos tengan solución.



Indicó que la violencia de género e intrafamiliar continúa imparable, aun con la contingencia sanitaria, e incluso, lejos de disminuir, va en aumento.



Destacó que la estrategia de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres se escucha bien pero no llega a la realidad y diariamente hay casos que lo demuestran.



Jaimes García comentó que además el tema se agrava, pues si bien en las Fiscalías la atención que se da a este sector no es la mejor, ahora por la contingencia sanitaria es peor.



Apuntó que entre las organizaciones que trabajan con las mujeres existe preocupación por el aumento de la violencia, mientras que al Gobierno parece no importarle, pues en lugar de atender esa problemática, se minimiza.