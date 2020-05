Feministas recriminan a Gobernador falta de titular en Instituto de las Mujeres

Integrantes de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER) urgieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez designar una titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), como lo establece la ley.



“Usted se comprometió con las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, a fortalecer el IVM con personal profesional y comprometido con la igualdad de género. A dos años de esta administración, vemos con preocupación que el IVM no cuenta con una directora nombrada de conformidad”, expresaron.



A través de un video difundido en redes sociales, criticaron que al no tener una cabeza al frente de dicha institución, no es posible contar con las políticas de igualdad de género para la prevención, la erradicación y la atención de violencia contra las veracruzanas.



Así también, lamentaron que ya no se brinde apoyo a los refugios que existen en la entidad, que es el caso del que se encuentra en Orizaba, de la asociación civil Cihuatlatoli.



"Este refugio, desde hace más de dos décadas, se ha dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos de la gente, así como el acompañamiento de víctimas de violencia. Este año, el IVM decidió no otorgar a este refugio el apoyo que el Gobierno Federal brinda a los refugios, a pesar de que el propio IVM envía a mujeres víctimas de violencia, junto con sus hijos e hijas", indicaron.



Para finalizar, pidieron que las autoridades pongan mayor atención a lo que está ocurriendo en el Estado, pues debido a las dos alertas de género que existen, esta situación no se puede dejar a la ligera.