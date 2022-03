Fernandito requiere implante para recuperar audición; madre busca reunir costo

Estimados amigos de Al Calor Político:Es un gusto saludarlos, me dirijo a ustedes con mucha esperanza solicitando su apoyo para dar a conocer el caso de mi pequeño hijo de casi 6 años. Ya en otras ocasiones me han apoyado difundiendo algunos eventos con causa que he realizado para recaudar fondos para un implante coclear, el cual es un milagro de la ciencia pues brinda a los pequeños con hipoacusia profunda (sordera total en ambos oídos) la oportunidad de escuchar y desarrollar el lenguaje mediante terapias. Pero lamentablemente es demasiado caro. Cuesta aproximadamente 650 mil pesos. He luchado por juntar esa cantidad pero con mis bajos ingresos es prácticamente imposible.Mi hijo de nombre Fernandito nació completamente sano pero después de su primer año de vida, lamentablemente perdió la audición. Desde entonces hemos iniciado una lucha por conseguir la única alternativa que tiene para que pueda escuchar y desarrollar el lenguaje: un implante coclear.A la edad de un año 2 meses, él ingresó por medio del entonces Seguro popular al CAE en Xalapa (Centro de Alta Especialidad), en esta institución se llevan a cabo campañas donde donan dichos implantes a niños de 0 a 5 años, esto apoyado por Gobierno del Estado, DIF y Beneficencia Pública.Desde el año 2017, Fernando ha estado en lista de espera y desde entonces, la encargada del programa me hizo saber que la actitud de mi hijo no era la de un “sordo puro”. Él empezó a tener actitudes que apuntaban a una doble condición y esta fue TEA (trastorno del espectro autista). A causa de esta doble condición, mi hijo ha sido rechazado de cada campaña de implantes que ha habido en Xalapa desde el año 2017 a la fecha. Mi hijo tiene 5 años 8 meses, está en la edad límite para ser implantado por medio de Gobierno.La encargada del programa de Implantes Cocleares del CAE. En cada campaña me ha hecho saber que mi hijo no es candidato idóneo para gobierno puesto que donan el implante a pacientes que tienen mejores posibilidades de aprovechar el Implante. Mi hijo por su doble condición no ha respondido a terapia de lenguaje, la cual es uno de los requisitos para obtener el implante por este medio.En diciembre pasado de 2021, los padres de hijos con hipoacusia fuimos convocados por el CAE Xalapa, el motivo fue que en marzo de 2022 habría una nueva campaña de implantes cocleares. Así que con mucha esperanza fuimos, llevamos la documentación requerida y entramos a una entrevista con 2 doctores que están a cargo del programa. Me comentaron que mi hijo ya está demasiado grande y por ello sería la última campaña a la que aplicaría, pero que además lo más seguro es que volvería a ser rechazado por su doble condición, porque no habla y ahora además porque ya está muy grande.He consultado la opinión de varios especialistas, audiólogos y neurólogos y coinciden en que un implante coclear sería de muchísima ayuda para pacientes como mi hijo. Ellos, al igual que yo, no entienden por qué hay esa discriminación para niños que padecen una doble condición. Lamentablemente esta injusticia ha ocurrido a muchos pequeños. Mi hijo ha sido rechazado campaña tras campaña en Xalapa a pesar de que los estudios demuestran que es candidato al implante. Por eso hoy quiero suplicarles su ayuda, mi hijo tiene el tiempo encima para ser implantado y si alguien no nos apoya quedará condenado a vivir en el mundo del silencio.Se los ruega una madre desesperada. TODOS los niños hipoacúsicos deberían de tener el mismo derecho a obtener el implante coclear y con éste, conocer el maravilloso sonido de la vida.Atte: Susana Altamirano Balderas.2282301041Fb: Ayudemos a Fernandito a escuchar