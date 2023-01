Fernando Pérez, Pino, era hermano de Reveriano, de la banda Los Pelones, en el Totonacapan

Fernando Pérez Vega, ex candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Coxquihui y coordinador distrital de ese instituto político, es la persona asesinada junto a su familia en el puerto de Veracruz, a donde había asistido para participar en una rueda de prensa, en la cual diversos líderes de Fuerza por México habían exigido justicia para el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua.El evento para pedir justicia se llevó a cabo en conocido hotel de la zona turística y fue encabezado por el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, quien exigió al gobierno de Veracruz dejar de criminalizar a los políticos asesinados en territorio veracruzano.Flanqueado por Eduardo “Tato” Vega, dirigente estatal del partido; solicitaron a la fiscalía General del estado y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, realizar investigaciones apegadas a derecho para dar con el paradero de todos los implicados en el asesinato del alcalde ejecutado el pasado 30 de diciembre en la zona montañosa de Veracruz.“Pedirle al gobierno del Estado, principalmente a la Fiscalía del Estado, a la fiscal, una mujer talentosa, una mujer entregada a su trabajo, que se deslinden responsabilidades, que se entregue una investigación apegada a Derecho, no solo para sus gobernados, sino también para la paz y tranquilidad de su municipio, en lo personal de su familia", expresó el dirigente nacional en la conferencia ante medios de comunicación.Sin embargo, no se entiende el discurso del ex dirigente del extinto partido Fuerza por México, si se refirió a la fiscal de manera sería y correcta o con sorna.Y es que, a la rueda de prensa se presentaron dirigentes de Fuerza por México de diversos puntos del estado quienes alzaron la voz para que el caso del alcalde de Rafael Delgado no quede impune.No obstante, apenas hace unos días, el gobernador de Veracruz expresó en rueda de prensa que el caso de ese alcalde, y el de otros políticos asesinados, apunta a relaciones con grupos de la delincuencia organizada por haber hecho pactos para ganar las elecciones pasadas en los municipios.El mandatario veracruzano reiteró que él constantemente, antes de las elecciones, pidió a los partidos políticos cuidar mucho a la gente que dejaban llegar a las candidaturas, precisamente para evitar estos problemas.Fernando Pérez Vega era ubicado por el gobierno de Veracruz como un alto generador de violencia en la sierra de Papantla, donde era aliado de su hermano, el ex alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, alias el Pelón, jefe de un grupo delictivo que opera en el Totonacapan, conocidos como la banda de Los Pelones, quienes llevan más de 30 años con el control político en esos municipios.En marzo del 2017, el hermano del ahora finado, era alcalde de Coxquihui, y un comando armado llegó al pueblo para matarlo, el saldo de esos enfrentamientos costó la vida de cinco policías y tres civiles, Reveriano salvó la vida.La hoja de vida de Fernando Pérez Vega está marcada por numerosos hechos de violencia, balaceras, cateos, etcétera, por lo que el gobierno de Veracruz lo tenía fichado.