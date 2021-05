Fernando Yunes y su equipo, implicados en millonario desvío en Alcaldía de Veracruz

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) denunció ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción un presunto daño patrimonial de 10 millones 339 mil 887.07 pesos en la Cuenta Pública 2018 del Ayuntamiento de Veracruz Puerto.Mediante el oficio número OFS/DGAJ/11501/12/2020, el órgano fiscalizador resalta la probable responsabilidad del alcalde Fernando Yunes Márquez, así como de la síndica Alma Aida Lamadrid.Además de la regidora de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Xochilt Nathalie Arzaba Hernández; la tesorera municipal, Rosario Ruíz Lagunes; el titular del Órgano de Control Interno, David de Jesús Ávila y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Luis Román Campa.“Sobre el particular se advierten claramente establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que llevaron a determinar la existencia de un daño patrimonial causado a la Hacienda Pública Municipal, por la realización de conductas violatorias al marco legal vigente, en virtud de los servidores públicos del Ayuntamiento de Veracruz”.Concretamente se establece que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018 ni aplicados al 31 de marzo de 2019, provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos.“(…) Conducta de la cual se desprende un daño patrimonial por un importe total de 10 millones 339 mil 877.07 pesos”, según la observación FM-193/2018/013-DAÑ, el cual no ha sido solventado.De esta manera, el ORFIS, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, presentó una denuncia formal “en contra de quien o quienes resulten responsables” ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.Para ello, presentó 6 documentales públicas, anexos y evidencias presuncional, circunstancial y humana, mediante la dirección de Asuntos Jurídicos del ORFIS, a cargo de Felipe de Jesús Marín Carreón.El funcionario procedió ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 11 de diciembre del 2020.