FERROSUR sin aumentar servicios de carga, pese a asaltos a transportistas

A pesar de que los asaltos al transporte de carga e incluso a familias son un problema en lo que es la autopista Puebla-Veracruz, a la fecha esto no ha representado un incremento en las cargas que moviliza el ferrocarril, señaló Hermilo Merino Bello, dirigente de la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).



Indicó que aunque se sabe que ese problema está afectando al transporte de carga, esto no se ha reflejado en un incremento de la movilización para Ferrosur, que en este año se mantiene estable y sin un aumento con respecto a los años anteriores.



Reconoció que todos los días se sabe que se dan asaltos, pero ya es una situación que están atendiendo las autoridades.



Detalló que la principal carga que moviliza Ferrosur es de granos, los cuales se llevan tanto a Puebla como a la Ciudad de México.



Sobre un posible aumento en la carga en cuanto entre en operación la ampliación del Puerto de Veracruz, reconoció que se ha mencionado mucho sobre esa posibilidad, sin embargo hasta ahora no se sabe de cuánto podría ser el movimiento.



Comentó que incluso se habla de que habrá de movilizarse petroquímicos, combustible, diésel y gasolina hacia Puebla y el estado de Hidalgo, pero tendrá que esperarse a que inicie la actividad para ver cómo estará fluyendo la carga y conocer si habrá algún aumento en lo que transporta el ferrocarril.