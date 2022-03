FESAPAUV niega proteger docentes faltistas; regreso a aulas depende de Rectoría

El próximo semestre, la Universidad Veracruzana (UV) podría reanudar las clases presenciales si así lo determina la Rectoría, afirmó el secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe, quien salió al paso de los señalamientos de estudiantes que han acusado que los docentes rehuyen a las clases presenciales En entrevista, el líder sindical negó categóricamente que el Sindicato que representa esté protegiendo a los profesores para que no acudan a sus labores.Sostuvo que, por el contrario, los académicos están haciendo “un esfuerzo extraordinario” por la vía virtual pues gran parte de ellos ha costeado de sus ingresos propios sus herramientas para las clases a distancia "y no fallarles en ningún momento a los alumnos", quienes dijo, están recibiendo sus clases en sus horarios y cuando deben acudir a laboratorios se presentan, salvo que no haya insumos o condiciones que no están en sus manos.Levet Gorozpe enfatizó que no sabe por qué los alumnos han hecho estas acusaciones, pues reiteró que el Sindicato "en ningún momento" se ha opuesto al regreso a la presencialidad."Y eso lo quiero dejar claro y resaltar. En ningún momento el Sindicato se opone a que los compañeros cumplan con su deber, al contrario", dijo.El dirigente señaló que los docentes están cumpliendo con las propias disposiciones adoptadas por la Rectoría, aunque enfatizó que gradualmente se ha diseñado un programa para un regreso escalonado que se ha cumplido a cabalidad, de ahí que calcula que en el próximo semestre ya las clases sean presenciales nuevamente.Cabe recordar que, a lo largo y ancho de las regiones , los alumnos de la UV han exigido el retorno a las aulas, pues para algunas carreras como medicina o enfermería es necesario iniciar con práctica in situ.Al respecto, Enrique Levet dijo que es una exigencia legítima la de los estudiantes, por lo que también aseveró que nunca la educación en línea sustituirá a la presencial y aunque la contingencia por la pandemia obligó a un resguardo, ya es necesario establecer un marco seguro para volver y no poner en riesgo a ninguno."Nosotros estaremos atentos a que la autoridad indique las condiciones y que diga en qué esquema se va a trabajar porque tendremos la obligación de cumplirlo".Por otro lado, confirmó que "varios" docentes y sindicalistas han fallecido dentro de las cuatro olas de Coronavirus, especialmente al inicio cuando no había vacunas."En todas las regiones se manifestaron casos de compañeros que los tuvimos que perder por motivo de esta infección tan fuerte en la primera ola", dijo.Agregó que pese a que la última variante, Ómicron, no es tan letal, también se presentaron algunos decesos de trabajadores de la UV, incluso en docentes vacunados con las dos dosis y el refuerzo.