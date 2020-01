FESAPAUV no defenderá a académicos que acosen a alumnas o profesoras

El dirigente de la FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe, aseguró que el sindicato está para proteger los derechos del trabajador, pero no va a permitir ni apoyar casos de acoso hacia alumnas y profesoras, sino que exigirá que a quien se le compruebe que es responsable se le aplique todo el peso de la ley.



En entrevista, el Dirigente apuntó que la postura del Sindicato siempre ha sido clara y es de dignidad. "Nos queda claro que no vamos a defender a ningún académico que agravie alguna estudiante, profesora o profesores, esto es un asunto de derechos humanos".



En este sentido, dejó en claro que "el sindicato defiende los intereses y derechos de los trabajadores en tanto no cometan faltas graves como de esta naturaleza; tampoco vamos a permitir que a un docente se le impute una situación de éstas sin que sea verdad, pues no vamos a lesionar sus derechos. El sindicato es observador de un señalamiento, le damos seguimiento y si el compañero resulta responsable, que haya agraviado alguna estudiante merece que se aplique todo el peso de la ley".



Indicó que es necesario que se abran los procedimientos de investigación para que se demuestre la culpabilidad y de resultar algún académico culpable, pues el contrato se le tendrá que rescindir conforme a la ley.



Dijo que en la última década han sido alrededor de siete casos comprobados a los cuales se les ha rescindido el contrato, pues esto fue un abuso y falta de respeto a los derechos de otra persona.



Añadió que estas denuncias de acoso que se han generado como un movimiento de las damas, ha obligado que todos sean más respetuosos en este sentido.