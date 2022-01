Del 14 de enero al 14 de febrero se llevará acabo la edición número 12 de My French Film Festival, donde gracias a las plataformas de streaming se podrá disfrutar de una vasta selección de cine francófono.Es gracias al apoyo del Gobierno de Francia que este festival llega con acceso gratuito en diferentes plataformas digitales como YouTube, Netflix o CinépolisClik de acuerdo con el país desde donde se quiera tener acceso.En entrevista con Benoit Martin, portavoz en México, indicó que a nuestro país llegan entre 30 a 35 películas francesas a las salas de cine, cuando la producción anual ronda las 200 películas, por ello es a través de esta edición que buscan llegar a más espectadores con largometrajes y cortometrajes de distintos géneros, además de documentales, todos en su idioma original pero subtitulados al español.México es de los primeros países con mayor número de películas estrenadas al año, razón por la que el público mexicano se presta para consumir productos audiovisuales de distintos géneros, de acuerdo con Martin, a los mexicanos les gusta el cine francés, pues uno de cada cuatro espectadores internacionales es mexicano.Cabe destacar que la selección de largometrajes para esta 12va edición del My French Film Festival se realizó con películas proyectadas en salas de cine durante el 2021, por lo que no se verán largometrajes creados de forma exclusiva para plataformas digitales.Benoit Martin hizo una recomendación para los amantes del género de fantasía con el cortometraje “Los Demonios de Dorothy” y “El Amor Duele”, que también trata el amor adolescente; agregó que el cine francés es una opción de entretenimiento pero también de conocer historias y personajes distintos.Se puede acceder a https://www.myfrenchfilmfestival.com/es/ para consultar la cartelera de la que se compone la 12va edición de My French Film Festival.|