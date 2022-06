Festival Velas atraerá medio millón de personas; descartan riesgo por COVID

Más de un millón y medio de personas se espera que asistan al Festival "Velas de Latinoamérica 2022", afirmó el secretario de Turismo y Cultura, Iván Francisco Martínez Olvera.En cuanto a la ocupación hotelera, se espera que supere el 100 por ciento durante el fin de semana.El titular de SECTUR indicó que prevén la llegada de visitantes nacionales pero también extranjeros."En el transcurso de estos días, más de un millón y medio de visitantes y en turistas la ocupación hotelera arriba del 100 por ciento. Es un evento que se ha posicionado en los últimos 4 años pero que además tiene una difusión a nivel internacional, no sólo los visitantes que vienen con los veleros, si no todos los visitantes connacionales que vienen a ver un pedacito de su tierra", dijo.En entrevista, precisó que no hay riesgo de incremento de casos de COVID-19, no obstante, pidió aplicar las medidas sanitarias para evitar contagios."Estamos muy bien con nuestras medidas, la invitación para los que tenemos algún tema delicado que usemos el cubrebocas. Ya lo vimos con el Salsa Fest, una aglomeración importante sin ningún repunte en absoluto del tema COVID", concluyó.