FGE no tiene cambios con la 4T, sigue la impunidad en zona norte de Veracruz: Abogado

La Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene sin cambios estructurales y humanos, dijo el presidente de la Barra de Abogados de Poza Rica, Carlos Asdrúbal Pantoja de la Cruz, esto deja en impunidad cualquier tipo de delitos que se han registrado en la entidad.



Luego que el caso de feminicidio, donde la muerte de Ashley Malixi Miranda Pérez cruzó entre el proceso del cambio en la titularidad de la FGE, con la salida de Jorge Winckler Ortiz y ahora con la encargada de despacho, Verónica Hernández Giadans, en los últimos treinta meses de ser perpetrada no ha dado resultados de justicia, ya que su madre Silvia Pérez ha manifestado posibles irregularidades.



A esto, el litigante y presidente de la Barra de Abogados en Poza Rica, dijo que, pese a la transición política, queda impune la justicia en delitos de alto y bajo impacto, ya que la carga queda en manos de la víctima o agraviado, porque son quienes hacen la investigación y entregan los datos a las autoridades en el sistema de procuración de justicia y citó el caso de la desaparición forzada, que los colectivos de familiares en búsqueda son quienes han logrado resultados favorables.



"No hay cambios ni estructural humano, sigue habiendo deficiencias en los ministerios públicos y entre estas deficiencias es que no se ha constituido la policía científica".



En cifras, mencionó la tasa nacional que marca el 95 por ciento de casos impunes a nivel nacional. En el caso de surgir corrupción en el sistema de justicia dijo que se tiene que trabajar por mejorar la infraestructura y la conformación de la policía científica.



Considera necesario que el Estado haga un análisis de resultados que ha dejado la FGE de los cuales debe conocerse el número de casos en delitos de alto impacto que se han resuelto y lo mismo para los que son de menor impacto, así también conocer si se aplicaron las condenas a los responsables. Sin embargo, prevé que no hay disposición política para realizarlo y esto puede generar un incremento al índice delictivo por la impunidad que prevalece.