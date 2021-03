FGR indagará mal manejo de programas en Veracruz: Bienestar

El secretario de Bienestar del Gobierno Federal, Javier May Rodríguez, reconoció que hay denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles malos manejos de programas sociales en Veracruz.



El funcionario dijo que esto ocurre en otras entidades y afirmó que ante cualquier irregularidad procederán conforme a la Ley.



“Hemos procedido, cuando hay irregularidades, ante el órgano interno de control y ante la Fiscalía General de la República (…). Se han puesto denuncias no nada más en Veracruz, en otros Estados”, dijo en su visita a la Delegación en Xalapa.



Cuestionado sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las Cuentas Públicas de 2019, aseguró que la mayoría son observaciones administrativas y está demostrado que “se actuó con dolo” en los resultados.



“En cuanto a la Auditoría, ya quedó de manifiesto que hubo dolo; se demostró y ellos reconocen que cometieron errores”.



“Las observaciones que tiene la Secretaría en sus programas no hay ninguna observación de desvíos, todas son administrativas y vamos a contestarlas puntualmente”.



May Rodríguez aseveró que para respetar el debido proceso y añadió que no puede informar sobre los procedimientos abiertos contra funcionarios en Veracruz, pues están en manos de la Fiscalía.



“Es un tema que lleva la Fiscalía y queremos coadyuvar no entorpeciendo dando información que no tenemos”.



En cuanto a las irregularidades detectadas refirió que son en varios programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Adultos Mayores, principalmente.



Pese a lo anterior, aseveró que en Veracruz, la Secretaría del Bienestar está realizando un buen trabajo y cumpliendo con la entrega de los apoyos en tiempo y forma.



"Hasta donde tengo conocimiento, la Secretaría del Trabajo ha interpuesto varias denuncias ante las Fiscalías por mal uso de estos programas (…); les hablo de nuestros programas en la Secretaría del Bienestar".



Mencionó que se trata del programa de Adulto Mayor, de discapacidad, Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar, así como el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.