Fideicomiso de Parquímetros no rinde cuentas, reprocha Alcaldesa de Córdoba

Miembros del Fideicomiso de Parquímetros de Córdoba no han rendido cuentas claras a la actual administración y sólo se han avocado a la construcción de banquetas en el Centro de la ciudad, criticó la alcaldesa Leticia López Landero.Explicó que aun cuando tienen en capital 30 millones de pesos, no lo quieren invertir para mejoras en la ciudad.Señaló que el fideicomiso es presidido por Ramón Romano, quien junto con otros miembros se negaron a aportar recursos para obras como la del mercado “Revolución”, la compra del Cine Olimpia para edificar un Auditorio Municipal, la adquisición de un hospital para convertirlo en un Centro de Rehabilitación Infantil, entre otros proyectos.López Landero comentó que este martes fueron citados para una reunión donde acordarían la aportación de recursos para obra municipal sin embargo, no llegaron con el argumento de que estaban de viaje por España.La Alcaldesa recordó que este fideicomiso fue creado por la administración de Tomás Ríos Bernal, y quedó en manos de empresarios, quienes deciden qué hacer con los recursos que provienen de los parquímetros instalados en la ciudad.Finalmente lamentó la situación, pues destacó que la ciudadanía desconoce el tema real que se vive ante y piensa que el manejo del dinero está en manos del municipio cuando no es así, está en manos de empresarios que se niegan a rendir cuentas bajo el argumento que es un Fideicomiso ajeno a la autoridad municipal.