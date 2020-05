Fideicomiso del IPE queda fuera del Decreto de Extinción

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) acordó no extinguir siete Fideicomisos Públicos, al considerarlos casos de excepción por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público, por lo que deberán continuar con sus actividades.



Se trata del "Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente Sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.



El Fideicomiso Público del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; Fideicomiso de la Reserva Técnica f/745357 del Instituto de Pensiones del Estado;



Y el Fideicomiso Irrevocable No. 1986 constituido para la construcción, explotación, operación y mantenimiento de la autopista Cardel-Veracruz.



Tampoco se extingue el Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para las obras adicionales materia de la prórroga de la concesión de la autopista Veracruz-Cardel; el Fideicomiso de Administración del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del (SAR); y el



Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut.



José Luis Lima Franco, titular de SEFIPLAN, recordó que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, emitió el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos.



En dicho Decreto, se le facultó para resolver los casos de excepción de aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público deban continuar con sus actividades.



Expuso que tan solo en el caso del Fideicomiso del Puente Coatzacoalcos I y del Mantenimiento del Puente Sumergido de Coatzacoalcos, su origen deviene de una concesión otorgada por el Gobierno Federal, misma que está vigente y que para su cabal cumplimiento, a través del Fideicomiso se han generado diversas obligaciones que en caso de incumplimiento vulnerarían los derechos de terceros.



Para el caso del Fideicomiso del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, dijo que la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura en su calidad de Coordinadora de sector, mediante oficio, presentó los argumentos que justifican y fundamentan la solicitud para autorizar la permanencia de dicho Fideicomiso.



Mientras que en el Fideicomiso de la Reserva Técnica F/745357 del IPE, sus fines primordiales están orientados a brindar certeza jurídica a los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado con respecto a las prestaciones establecidas por Ley, así como por encontrarse actualmente en funciones de auxilio al Poder Ejecutivo en la realización de actividades prioritarias de interés público.



Lima Franco, respecto al Fideicomiso Irrevocable número 1986 constituido para la Construcción, Explotación, Operación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, expuso que se observa que su creación deviene de una Concesión otorgada por el Gobierno Federal cuya vigencia es hasta el año 2053 y que prevé diversas obligaciones para el Gobierno del Estado que en caso de incumplimiento violentaría derechos de terceros.



Y para el caso del Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para las Obras Adicionales materia de la Prórroga de la Concesión de la Autopista Veracruz-Cardel, se observa que sus fines están sujetos a la autorización del Gobierno Federal y estrechamente vinculados al Título de Concesión cuya vigencia finaliza en el año 2053.



Respecto al Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los trabajadores que laboran al servicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Descentralizados, Fideicomisos Estatales, Empresas de Participación Estatal y de los Organismos Autónomos del Estado, agregó que es una forma de Administración Pública Paraestatal auxiliar del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la correcta administración e inversión de las aportaciones de previsión social generadas por los trabajadores del Estado de Veracruz.



Sobre el Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut, expuso que es función del Estado organizar y garantizar el uso adecuado y difusión de los bienes y valores que integran el patrimonio cultural, artístico e histórico y que además se observa que los fines del Fideicomiso están estrechamente vinculados al cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, en sus vertientes relacionadas con la promoción turística y la riqueza cultural de las diversas regiones de la entidad.



Por lo anterior, el titular de SEFIPLAN acordó la no extinción de esos siete Fideicomisos Públicos.