Fiestas de Tlacotalpan nuevamente violentaron ley de protección animal: activista

"De nuevo se violentó la ley de protección animal para el estado de Veracruz, ni el Gobierno del Estado ni el municipal acataron el artículo 28 fracción octava, donde se prohíbe expresamente celebrar con animales vivos fiestas patronales como lo fue aquí en Tlacotalpan", señala activista defensor antitaurino.El integrante y representante en el estado de la Asociación Internacional, Movimiento Conciencia, José González, aclaró que no puede haber cultura a base del maltrato, el tomar un objeto vivo para ser diversión de los demás, además que está expresamente prohibido en las leyes del Estado.La actividad más importante del día en relación a la celebración de las fiestas de la Candelaria, fue duramente criticada por los activistas, ya que asegura trataron de evitarlas mandando oficios a las dependencias de gobierno, pero fueron ignorados."Las acciones dejan mucho que desear en cuanto a resaltar los valores del bien ser y bien estar, ya que genera un ánimo de violencia que no aporta nada a ella, tomando en cuenta que los bovinos son soltados y -toreados- es decir provocan al animal para hacerlo enojar, generando desde ahí un maltrato tan solo psicológico", aseguró el activista del puerto de Veracruz.Por otra parte, los lugareños y turistas han comentado que en general se vio poca concurrencia el día de hoy, ya que estas fiestas generalmente reúnen a miles de espectadores, atribuyendo el hecho de ser mitad de semana, sin embargo, el activista lo relaciona con el hartazgo de la población."Esta fiesta ya la población está cansada de ella, el número de asistentes que hoy vimos para las fiestas es pobre y cada vez será menor mientras sigan usando ese término antiguo y arcaico que no aporta nada bueno, sólo genera violencia hacia los animales y la sociedad”, mencionó.Por último, en voz de las asociaciones que integran la Red Antitaurina Nacional, el también presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental, pidió al gobernador Cuitláhuac García hacer valer la ley y sancione al Gobierno municipal de Tlacotalpan por permitir estos hechos que están expresamente violando la ley de protección animal.Asimismo, pidió evolucionar para las futuras fiestas de la Candelaria, pidió ya no utilizar al ser vivo y que en su lugar se realicen performance que representen al toro, para evitar el maltrato, concluyó.