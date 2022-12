Fiestas decembrinas podrían provocar recaídas en alcohólicos, advierten

Las fiestas decembrinas son una temporada difícil para alcohólicos en tratamiento pues tienen recaídas, advirtió Epifanio “N”, miembro del Comité del Distrito 23 en Tihuatlán de Alcohólicos Anónimos (AA).Además, señaló en entrevista, en estas fechas se incrementa de manera alarmante la ingesta de alcohol, sobre todo entre los jóvenes, por lo que invitó a los padres para que hablen con sus hijos sobre el riesgo del alcoholismo o busquen la ayuda que ofrece AA de manera gratuita.Agregó que la llegada de amigos o familiares que han estado ausentes mucho tiempo motiva a las personas en tratamiento a ingerir nuevamente bebidas embriagantes, lo que trae consecuencias graves, ya que un alcohólico “no es de una copa sino que se pierde”, apuntó.Por contraparte, la nostalgia y la soledad que enfrentan algunas personas es más cruda en estas fechas, lo que igualmente les hace buscar un falso refugio en el alcohol e incluso en las drogas, enfatizó.Expuso que, en todos los casos, AA ofrece ayuda a través de los grupos que sesionan en distintos horarios en varios lugares.Recalcó que se debe hacer conciencia del problema que es el alcoholismo, pues actualmente hasta los mismos familiares ven como algo normal que los jóvenes, entre ellos menores de edad, ingieran bebidas durante los convivios, ya que socialmente es una conducta aceptada.“Para nosotros como alcohólicos en estas fechas es lo más duro. Llegan familiares y nos dicen: ‘tómate una’, pero nosotros no somos de una, somos de muchas y por eso recaemos, con la emoción de la llegada de familiares que no veíamos desde hace 5, 6 años o más. Por el contrario, la soledad también afecta en lo social, lo laboral, porque no tenemos trabajo”, añadió.Para ello, concluyó, existe los grupos de ayuda de AA, a donde pueden recurrir libremente cuando se necesite apoyo, sobre todo para quienes no pueden controlar su forma de beber.