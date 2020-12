Filarmónicos exigen apoyos del Gobierno para superar crisis por pandemia

A pesar de haberse registrado y cumplir con los requisitos para acceder a los apoyos del Programa Músico COVID-19, los filarmónicos veracruzanos han sido ignorados por los tres niveles de gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, pues al momento no han recibido ningún apoyo.



Esto lo dio a conocer Juan Enrique Santos Mendoza, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), quien dijo que este sector productivo lleva ya 9 meses sin trabajar y sin tener ningún ingreso para sostener a sus familias.



En conferencia de prensa, el dirigente obrero criticó que el programa anunciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a unos 45 mil trabajadores del ramo de taxistas, músicos y meseros, en lo correspondiente a los filarmónicos no han recibido dicho respaldo, consistente en el otorgamiento de un crédito de 25 mil pesos a pagarlo a tres años con bajas tasas de interés.



Por tal motivo, hizo un llamado a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz “a ponerse las pilas en el tema de los músicos porque "los músicos viven de aplausos" pero también tienen familia que sostener.



Hasta el momento, indicó, los compañeros han salido a realizar diferentes actividades para allegarse algún dinero y poder llevar el sustento diario a sus familiares, ya que por el cierre de centros de diversión y otros sitios donde laboraban, a consecuencia del coronavirus, dejaron de trabajar y de tener ingresos.



Finalmente, criticó al gobierno del estado por no apoyarlos: “hemos caminado a la par con ellos, pero estamos en la espera de que volteen a ver a todos los músicos de Veracruz; tenemos que hacer algo de inmediato junto con el gobierno del estado de Veracruz, para que se bajen los apoyos de la federación que se prometieron para el gremio de los músicos.