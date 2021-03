Filtran documentos sobre préstamos que se hicieron Extesorero y ediles de Coetzala

La Síndica, Regidora y el Extesorero tendrán que comprobar alrededor de 700 mil pesos que transfirieron del FISM al Plan de Arbitrios para diversos préstamos que se hicieron, que de no comprobar deberán pisar la cárcel porque es un delito federal expresaron pobladores de este municipio.Estos habitantes, quienes dijeron ser simplemente defensores de su pueblo por estar cansados de ser saqueados por muchos años por exalcaldes y ediles corruptos, entregaron a Alcalorpolítico.com documentación que respalda el desvío de recursos por 700 mil pesos.Expresaron que la síndica María Josefina Gallardo Hernández y regidora, Brenda Flores, en días pasados denunciaron públicamente ser víctimas de amenazas del presidente municipal, Joaquín Fortino Cocotle Damián.Consideraron que dichas acusaciones son una cortina de humo con la que buscan desviar la atención de sus corruptelas, así como las del exalcalde Álvaro Zepahua, que dejó obras inconclusas y que hoy como dirigente de Antorcha Campesina anda en campaña por un partido político para buscar nuevamente la presidencia municipal.Comentaron que la Síndica y Regidora, además de tener amagado al Alcalde, no se presentan a laborar y cuando vivía el exalcalde, Gerardo Tirso Acahua Apale, crearon su red de corrupción con el extesorero Óscar Julián Cocotle Sánchez, al autorizarse préstamos de 20, 25 mil 50 mil pesos y que hoy se niegan a comprobar.Expresaron que el fondo de todo esto, de hacer denuncias infundadas como ser víctimas de amenazas, es porque el Alcalde se niega a justificarles sus "raterías".Dijeron tener conocimiento que estos funcionarios ya están denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que esperan que muy pronto salga la orden de aprehensión en contra del extesorero municipal.Pidieron a la Legislatura que actúe de inmediato para que no quede impune la corrupción de estos exfuncionarios y actuales ediles que se sienten intocables y lo más grave, que se burlan del pueblo que les dio el voto y sobre todo que se roben el dinero que es del pueblo de Coetzala.Cabe mencionar que los documentos que los pobladores entregaron en que se lee las cantidades de que dispusieron son 43 y aquí sólo se publican algunos de ellos.