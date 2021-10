Filtran otro supuesto audio del Alcalde de Veracruz; lo acusan de operar para Paty Lobeira

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, volvió a ser acusado de operar a favor de su cuñada durante las elecciones, la ahora alcaldesa electa del mismo municipio Paty Lobeira.Por redes sociales fue difundido un audio que supuestamente filtró un empleado del Ayuntamiento, quien asegura que fueron persuadidos para apoyar la candidatura de Lobeira.“Llegó el día, llegó el momento, hoy casi cuatro años después en que ustedes me ayudaron a ser Presidente Municipal de esta preciosa ciudad llega el momento de un reto más, un reto difícil como todos a los que nos hemos enfrentado como equipo durante ya muchos años”, se escucha que alguien dice en el audio, supuestamente Yunes Márquez.La voz reitera que ahora se enfrentan a un “reto complejo”.“Pero vamos a saber superar como muchos otros que hemos superado durante ya varias batallas. Quiero decirles, que hoy me siento sumamente orgulloso, contento de ser su compañero, de ser su amigo y de haber sido, de ser hasta hoy su Presidente Municipal”.Asimismo, destaca que cuentan con un equipo que se desplegará por el municipio presuntamente para operar el día de la elección.“Quiero decirles que me siento tranquilo porque sé que estamos en las mejores manos, que tenemos a un gran equipo de generales, de coordinadores, de gente en cada colonia, en cada fraccionamiento, en cada calle del puerto de Veracruz que mañana va a salir a trabajar por sus familias, va salir a trabajar porque nosotros somos un gran equipo, va a salir a trabajar porque queremos que nuestra ciudad no caiga en las manos de quienes quieren destruir a Veracruz y a todo México”, se escucha decir.Por último, quien sería Yunes Márquez explica que estará pendiente del día de la jornada electoral.“Yo les quiero decir que estaré muy pendiente como siempre lo he estado, que voy a estar desde muy temprano hasta la hora que terminemos todos como equipo, pendiente de que todo funcione bien, que tengan la tranquilidad ustedes y su equipo de trabajo que nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que las cosas salgan con tranquilidad, con calma, que la gente pueda ir a votar en un completo ánimo de que las cosas estén mejor, de que estén bien en Veracruz”.“Y a partir de mañana en la noche seguramente antes de esta hora tendremos ya una presidenta municipal electa que habrá de continuar por el buen camino que hemos llevado durante casi estos casi cuatro años, ¡venga con todo, con ganas, con ánimo, vamos a ganar, muchas gracias a todos!”.