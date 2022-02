Filtran video del baile nupcial de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas 

“You're the first, the last, my everything”de Barry White sonó en el Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca para el baile nupcial de Elba Esther Gordillo y su abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.En redes sociales circula el video de algunos segundos en el que se observa a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación(SNTE) bailar el tema de Barry White con Luis Antonio Lagunas mientras que los asistentes los acompañan con aplausos.La maestra Elba Esther quien fue lideresa del poderoso SNTE, el sindicato más grande de América Latina, y donde acumuló poder y una gran fortuna realizó su boda en el estado de Oaxaca, la cual fue interrumpida horas antes por integrantes de la CNTE.El movimiento docente consideró como “una ofensa a la lucha por la educación pública”, que la exlideresa haya elegido precisamente Oaxaca para realizar sus nupcias, uno de los principales bastiones del movimiento magisterial.Un día antes, la exdirigente magisterial y su novio publicaron un video, grabado en el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo, en el que daban a conocer la noticia de su boda y en el que la ex maestra afirmó estar “feliz y plena”.