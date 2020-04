Filtro sanitario en entrada a Coatzacoalcos apenas duró un día

Solo un día duró el filtro sanitario que el Gobierno de Coatzacoalcos instaló en la entrada al puerto del área conocida como Canticas.



Fue el martes, cuando las autoridades municipales anunciaron que con el filtro se verificaría a cada conductor y persona que a bordo del transporte público quisiera ingresar a esta ciudad.



Aunado a que sólo se permitiría el ingreso a personas que acudan a consultas médicas y a comprar alimentos, medicinas y productos de limpieza.



A través de redes sociales, ciudadanos se quejaron con respecto a la situación el miércoles y hoy jueves prácticamente el filtro desapareció.



"Oigan, es mi idea o ahí había un módulo sanitizador o ya no es necesario o era solo un día o de qué se trata, la cosa está canija", (Sic.) dijo una persona en redes.



En el módulo, durante el primer día se observó a personal de Protección Civil, Policía Municipal, Regiduría Décimo Primera, de la Asociación Civil EREM de Villa Allende y elementos de Tránsito, quienes se encargaban de revisar unidades provenientes de Minatitlán, Cosoleacaque, Acayucan y demás municipios vecinos.



MÓDULO DE LAS MATAS CONTINÚA OPERANDO



En contraste, el módulo que el lunes se instaló en la entrada de la ciudad del lado del puente Calzadas hacia la salida conocida como Las Matas, ha continuado su operación como desde el principio.



Aunque esto ha provocado largas filas de coches, es decir, tránsito lento debido a la revisión de coche por coche, los trabajos no han cesado en la lucha por "aplanar la curva".



Ahí se continúa tomando la temperatura a quienes desean ingresar a Coatzacoalcos y además se le da recomendaciones a cada persona que entra a la ciudad.



Al respecto, la regidora Blanca Hilda con la Comisión de Salud, dio a conocer que algunos automovilistas se enojan porque no les regalan cubrebocas y sostuvo que son ellos los que deben preocuparse por su salud y la de su familia y conseguir las formas de cómo cuidarse.