Filtros sanitarios para conductores están sirviendo para extorsionar, en Orizaba

Los filtros sanitarios que se están aplicando en Orizaba para los conductores solo están sirviendo para extorsionar, señalaron trabajadores del volante.



Señalaron que además de pedirles que lleven cubrebocas, ahora les dicen que deben traer también gel antibacterial para darle a los usuarios, cuando un litro de gel cuesta alrededor de 90 pesos.



Sin embargo, sí llevan cubrebocas y su gel, entonces le piden la licencia, la póliza y todos los documentos a fin de tratar de encontrar algo que les permita amedrentarlos con una infracción.



Si aun así no encuentran nada, relataron, entonces de plano “piden para el chesco”.



Comentaron que además hay quienes no se conforman con 20 pesos, sino que piden al menos “un tostón”.



Un taxista comentó que cuando le pidieron 50 pesos, le hizo ver al agente que no están ganando ellos ahorita, sino que apenas sacan lo del día.



Recordó que muchos de ellos solo son choferes, no dueños de la unidad, y por lo menos entregan 150 pesos de cuenta del día porque hay propietarios les bajaron la tarifa en estos momentos, pero aun así pagan 20 pesos por lavar el auto, el tanque de la gasolina y ya lo que logren obtener después de esos gastos es lo que llevan para sus familias, por lo que no es justo que otros que tienen un sueldo seguro les quieran quitar lo poco que están ganando.