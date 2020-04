Filtros y sanitización: alista UV plan de regreso a clases

Autoridades y sindicatos de la Universidad Veracruzana (UV) acordaron que se podrían instalar entre 175 y 180 filtros sanitarios en los campus de las cinco regiones.



Además ya se organiza la limpieza y sanitización de los espacios, misma que se realizará en la semana previa a la eventual reincorporación de los universitarios que se proyecta para el primero de junio.



Para la instalación de los filtros se consideran las compras necesarias, como parte de las metas comunes ante COVID-19.



Salvador Tapia moderó la sesión de trabajo en la que también participó la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González. Directivos destacaron el respaldo de los sindicatos a los ajustes de procedimientos y calendarios.



Por parte de los vicerrectores, el de Coatzacoalcos, Carlos Lamothe Zavaleta, informó que ya se registró el primer caso positivo en esta comunidad universitaria y dio a conocer que se mantienen constantes reuniones virtuales con los académicos.



Previamente, ante medios de comunicación, refirió que se trata de un estudiante y que además hay otro caso sospechoso de haber contraído el virus.



En su intervención, la coordinadora del Sistema de Atención a la Salud (SAIS), Rocío Pérez Salado, actualizó la información de este sistema y explicó que en Xalapa no se ha registrado todavía casos positivos.



Señaló que de 233 consultas, 6 han resultado sospechosos, ninguno positivo y todos se recuperan favorablemente en casa.



De acuerdo con la información compartida en Universo, en Poza Rica el vicerrector, José Luis Alanís, comentó que no se han registrado casos positivos de COVID-19 y que se han sostenido múltiples reuniones con los universitarios para reorganizar lo necesario de cara a la eventual reactivación.



En Veracruz, el vicerrector Alfonso Pérez Morales destacó el trabajo de producción de caretas protectoras para los universitarios que realizan funciones en el sector salud, así como para el personal de este sector, y comentó que se han estudiado las alternativas académicas necesarias para encarar la contingencia y reorganizarse.



En Orizaba, el vicerrector Eduardo Martínez Canales se refirió a la coordinación permanente que se ha mantenido entre los actores universitarios. Anunció que esta semana harán una tercera entrega de kits de seguridad para residentes del sector salud y destacó el apoyo que todos los trabajadores universitarios han desplegado durante la contingencia.

Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, explicó que han sido semanas de intenso trabajo para la academia universitaria y también refirió que se trabaja en la armonización de las actividades, en previsión de la reactivación de actividades presenciales del primero de junio.



La secretaria universitaria destacó la disposición de porfesores y estudiantes, la voluntad de éstos para realizar propuestas, desplegar apoyo, proponer soluciones con un objetivo claro: concluir el semestre con el mayor éxito posible.



Octavio Ochoa, titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, refirió el éxito de la plataforma educativa Eminus, cuyo uso ha registrado un promedio de entre 25 mil y 26 mil usuarios diarios durante la suspensión de actividades presenciales y explicó que las obras de planta física programadas en las instalaciones universitarias no sólo no se han detenido sino que algunas ya han sido entregadas.



Por su parte, la Rectora reconoció el respaldo de estudiantes y trabajadores a los ajustes de calendarios y procedimientos.



Los secretarios universitarios señalaron que ya se trabaja en planes de reorganización necesaria para la eventual reactivación de actividades presenciales del primero de junio.



Enrique Levet, secretario general del Sindicato de Personal Académico, FESAPAUV, destacó acciones que los profesores universitarios han realizado para aportar durante la contingencia sanitaria, lo mismo que produciendo caretas de protección para el personal que labora en instancias de salud como con el desarrollo de, por ejemplo, un modelo matemático sobre el comportamiento local de la pandemia.



Juan Mendoza, secretario general de SETSUV, señaló que ante eventuales confusiones y desinformaciones respecto de la información sobre la pandemia “los sindicatos debemos estar coordinados con ustedes, inicialmente, con la Rectoría”.



El secretario de SETSUV también expresó el apoyo de esta organización a la necesaria actualización de procedimientos y calendarios en la Universidad.



Martha Herrera, líder de AFECUV, subrayó el “mensaje cálido y claro” de la rectora, el cual fue bien recibido por los trabajadores agrupados en esta asociación.



Señaló que los trabajadores universitarios se encuentran “firmes, al pie del cañón”, trabajando conforme a las disposiciones y atentos a eventuales ajustes.