Finalmente sale libre Antonio de Jesús, inculpado por error por la FGE

En punto de las 8:15 de la mañana de este miércoles, Antonio, el joven que fue capturado por la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado erróneamente del homicidio de dos periodistas de Cosoleacaque, quedó en plena libertad y fue entregado a sus padres.Fue en las oficinas de la Fiscalía Regional Sur de la colonia Petrolera en Coatzacoalcos, donde el estudiante del Tecnológico de Xalapa se logró reunir con sus padres y familiares que vinieron desde la Capital a reencontrarse con él.A las 21:00 horas del martes, la FGE emitió un comunicado advirtiendo que el joven había quedado en libertad inmediata al comprobarse una homonimia.La inocencia de Antonio se comprobó a través de testimonios de personas que estuvieron con él el día del asesinato de las periodistas, pero sobre todo por un video donde se aprecia al exinculpado afuera de un local en la calle Pípila de la ciudad de Xalapa.En breve entrevista confirmó estar bien de salud y dijo que no interpondrá denuncia en contra de las autoridades que lo señalaron injustamente de un delito que no cometió.Su familia también reiteró que el joven no presentó huellas de violencia, además agradecieron el apoyo de amigos y conocidos.