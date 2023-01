Firman convenio Coetzala y UV para investigar la identidad de este municipio

El Ayuntamiento de Coetzala llevó a cabo la firma de colaboración para llevar a cabo los trabajos de investigación sobre la identidad del municipio, como son el tema ambiental, el tema de las aves, el prehispánico, entre otros y a partir de ahí, fincar las bases para trabajar en un proyecto ecoturístico.El presidente municipal, Alejandro García Hernández, explicó que este municipio forma parte de la cordillera del sur, que forma parte de la sierra de Zongolica y como tal, no cuenta con generación de empleos, se ubica en un rincón entre los municipios de Amatlán de los Reyes y Cuichapa, "pero eso sí, esta al pie de una alta montaña donde se encuentran cuevas, como la Cueva del Sol donde hay pinturas rupestres; hay un zona arqueológica donde se han encontrado vestigios, hay 27 riachuelos de aguas cristalinas que pueden ser un gran atractivo turístico.Coetzala no sólo lo identifica el pájaro del Quetzal, también hay mucho de qué hablar.Lo que falta es un trabajo de investigación para saber realmente cuándo surge Coetzala, qué culturas se asentaron y hace cuántos siglos, porque el río Blanco era lo que separaba a los municipios y saber más allá de lo que ya se sabe, apuntó.Para ello, se buscó llevar a cabo la firma de colaboración con la Universidad Veracruzana y desde este miércoles se hizo un recorrido por la zona para ver por dónde empezar los trabajos de investigación y que será de mucha ayuda para el desarrollo de este municipio, dijo el Alcalde.Sentenció que este trabajo y proyecto no es sólo para culminar en esta administración, es para que próximas administraciones le den continuidad, porque un proyecto de investigación lleva muchos años, acotó.Expuso que, en materia de fauna, se cuenta con animales en peligro de extinción como lo es el temazate, por lo que desde hace un año se prohibió la caza furtiva.Lo que se busca, dijo, es que Coetzala se convierta en un municipio eco turístico, porque considero que cuenta con lo que la gente busca en el ecoturismo, con un excelente clima, gente humilde, educada y respetuosa, que aún conserva sus tradiciones y excelentes anfitriones.