Fiscal de Veracruz cae en conflicto de interés, FGR debe investigarla: PRD

Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron, este miércoles, ante el Congreso de la Unión, un punto de acuerdo donde solicitan la destitución de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.



El dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, informó que se considera que Veronica Hernández Giadáns cae en conflicto de interés por tener una prima señalada de operar para el crimen, por lo que también solicitó que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien realice una investigación al respecto, por considerar si existe acercamiento con los grupos delictivos.



Agregó que hace dos días, en San Andrés Tuxtla, de donde es originaria Veronica Hernández, se encontró un cuerpo relacionado a los cárteles y fue abandonado afuera de un motel propiedad del padre de la encargada de despacho de la FGE.



“Todo esto lleva a suponer que efectivamente hay un contubernio entre la Fiscal y algún grupo delictivo y esto tendría que ser materia de una seria investigación de parte de la FGR, para determinar realmente qué es lo que está pasando en Veracruz”, sostuvo Velázquez Flores.



El líder partidista aseveró que el Congreso local debe publicar de manera urgente la convocatoria para elegir al nuevo titular y Veronica Hernández no tendría que participar en la misma.



“Toda vez que ha sido un tema de conflicto desde que llegó a la Fiscalía, con una figura que no existe, llega como encargada y sale a relucir este tema y no hay una investigación seria para determinar qué intereses puede tener ella para estar en la FGE y defender a algún grupo criminal. En la Fiscalía debe estar una persona de probada integridad y especialista en el tema de derecho penal, para que pueda dar los resultados que todo Veracruz está esperando”, finalizó el dirigente estatal del PRD.