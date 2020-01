Fiscal de Veracruz debe considerar si deja el cargo: Senadora

La senadora de la República, Gloria Sánchez Hernández, señaló que la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, debería contemplar si permanece en el cargo y considerar qué es lo mejor para Veracruz en materia de impartición de justicia.“Ella misma debería considerar la pertinencia de continuar o no, porque sí es cierto: nadie escoge a la familia, nada más que en el caso de servidores públicos todo afecta, estamos a la mira de muchas opiniones y puntos de vista; yo creo que habrá de considerarse con toda madurez esa situación y tomar la mejor decisión que no afecte al trabajo de la Fiscalía”, dijo.Y es que durante su pasada comparecencia ante el Congreso del Estado, la encargada de despacho de la FGE reconoció ser prima de Guadalupe Hernández, alias “La Jefa”, presunta operadora de un grupo delincuencial, lo que derivó en polémica y ataques hacia su persona por un posible conflicto de interés, en este caso en específico.Sin embargo, apenas este lunes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez otorgó todo su respaldo a Verónica Hernández y advirtió que sólo será calificada por los resultados que ha otorgado hasta el momento en su encargo.Al respecto y a decir de la senadora morenista, no es un tema personal, sino profesional y lo que sabe al respecto es que Verónica Hernández llegó en sustitución de alguien que estaba resultando inconveniente para la sociedad, es decir, el fiscal removido, Jorge Winckler Ortiz.Ante ello, definió que también se debe dar la oportunidad a la encargada de despacho para que se continúe desempeñando con honestidad, acierto y profesionalismo, además de que sostuvo que seguramente se harán los análisis respectivos para decidir su permanencia en el cargo.