Fiscal de Veracruz desatiende crímenes de odio, reprocha Activista

Desde la llegada de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo se han resuelto 2 crímenes de odio de más de 120 que están registrados desde hace 5 años, expresó Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ.



Durante entrevista, Callejas Hernández recordó que el compromiso de la Fiscal fue dar prontitud a las carpetas que durante años han quedado rezagadas pero en lo que va del 2021 ni siquiera se han reunido.



En este sentido, mencionó que no han tenido respuesta de la FGE para que se resuelvan los crímenes que se han perpetrado en contra de la comunidad lesbico-gay.



"No sabemos que es lo que está pasando porque realmente solamente se han resuelto, desde su llegada, dos casos. Desde que asumí la presidencia de la Coalición, dos de más de 120 crímenes de odio, desde hace 5 años".



De igual forma, reprochó que en lo que va de este 2021, ninguna mesa de trabajo se ha realizado pese a que sigue pendiente el protocolo de actuación para casos relacionados para la población LGBTTIQ.



Y es que además, la población de la comunidad lesbico-gay, así como sus familiares no son atendidos de forma correcta por parte del personal.



"La gente de primer contacto no tiene el trato adecuado, no tiene la capacitación adecuada, no tiene la formación con tema de derechos humanos ni perspectiva de diversidad sexual", dijo.



A decir de Benjamín Callejas, no se deben dejar en el olvido los casos relacionados con crímenes de odio, ya que en zonas como Minatitlán, Cosoleacaque, Poza Rica y ahora Xalapa, se están cometiendo.