Fiscal de zona serrana no se da abasto para denuncias, lamenta Asociación

La directora de la Asociación Civil "Kalli Luz Marina", María López de la Rica, dijo que es complicado para las mujeres en la zona serrana de Zongolica poder denunciar actos de maltrato, pues sólo hay una fiscal para atender a todos los municipios de la región."Por ello, digo que la atención a la violencia contra las mujeres indígenas en la Sierra de Zongolica se da entre comillas, porque hay una sola fiscal que debe atender todo el territorio de la zona serrana."Ella tiene que ir a las audiencias, a veces las programan a la diez, otra a la once de la mañana, pero si se alargan la gente esperar mucho tiempo".Añadió que cuando hay audiencias estas son seguidas, el problema es que si acude alguien, por ejemplo del municipio de Mixtla de Altamirano a poner una denuncia, se tiene que regresar sin haberla interpuesto pues no hay más personal que dé el servicio.A esto se le agrega que quien ya tomó la decisión de presentar su denuncia, debe recorrer largas distancias de camino y en muchos de los casos retorna al lugar donde sufre violencia sin haber procedido."Otro problema es que en dado caso de que la fiscal se enferme o esté de vacaciones, no hay nadie más que pueda atender", explicó.En ese sentido, insistió que el personal es insuficiente para toda la demanda de trabajo que hay en la Fiscalía de Zongolica.