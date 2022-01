Fiscal General afirma que no se doblegará por críticas en caso de José Manuel “N”

La fiscal general del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que no se doblegará ante las críticas hacia el órgano autónomo por el caso de José Manuel “N”, quien se encuentra con prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo por su presunta participación como autor intelectual en el delito de homicidio calificado.La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, afirmó que la privación de la libertad del exsecretario técnico del Senado de la República por su presunta participación en el asesinato del excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera fue ilegal, al no haber pruebas contundentes que lo involucren o lo incriminen en el homicidio.En la comparecencia de Hernández Giadáns, la legisladora señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga actos u omisiones de los servidores públicos en este proceso, por la posible vulneración de derechos de su correligionario.Consideró que existe una “revancha política” del actual Gobierno, en la que participa la Fiscalía en contra de diversos integrantes de la oposición. En el caso de José Manuel “N”, ésta estaría relacionada con el senador Ricardo Monreal Ávila, quien criticó el caso de los 6 jóvenes encarcelados injustamente por el delito de ultrajes a la autoridad.Al responder a los cuestionamientos, Hernández Giadáns dijo que le quedó clara la afinidad política de la diputada de Movimiento Ciudadano, afirmando que los desacuerdos “no tienen por qué generar odios”.En consecuencia, defendió el trabajo de la Fiscalía aseverando que está “apegado a Derecho”, puesto que existen elementos para haber procedido en contra del político y académico veracruzano.“La Fiscalía ha actuado porque tiene datos de prueba, se lo decía anteriormente, idóneos y pertinentes de que existe un hecho que la Ley tipifica como delito y que estas personas que han tenido actividades públicas existe la probabilidad de que hayan participado y cometido esos delitos”.Hernández Giadáns añadió que ella no es militante de ningún partido y al asumir la responsabilidad de la Fiscalía optó por implementar una transformación de la procuración de justicia en Veracruz.“La justicia no debe negociarse, no puede haber pactos ilegales para que exista justicia, la justicia no se litiga en medios, no se litiga en este espacio, hay tiempo, lugar y modo, para procurar justicia y administrar justicia; hay procesos que debemos respetar, los exabruptos emocionales que se han emitido no me doblegan y aquí estamos firmes, fuertes y valientes enfrentando todo lo que se tenga que hacer”, replicó.Opinó que cuando las instituciones se transforman, “a veces” se lastiman intereses de quienes han generado expresiones arraigadas con el pasado y con complicidades porque había impunidad y corrupción.“Yo soy de la idea de que hay que sumar esfuerzos por lograr un mejor país y Estado. La sociedad cada vez reclama más, quieren paz y justicia y mi tarea como fiscal general es muy grande, contribuir a que exista paz y justicia requiere acabar con impunidad, requiere acabar con privilegios, requiere acabar con complicidades de antaño”, agregó.