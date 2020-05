Fiscal General y Fiscal Anticorrupción se elegirán en última semana de mayo

Al cerrarse el registro de aspirantes a Fiscal General del Estado y a Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, a partir de este lunes corre un plazo de 10 días naturales para que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado entreviste a quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.



Las y los aspirantes que no asistan a las entrevistas serán descartados para la integración de las ternas, que habrán de someterse a votación en la misma sesión plenaria que se efectuará la última semana de este mes de mayo, tentativamente el martes 26 o jueves 28, y en la cual habrán de tomar protesta quienes sean designados.



El Fiscal General del Estado será electo para un periodo de 9 años y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción para 5 años.



La JUCOPO, que es la instancia encargada del proceso de selección, habrá de definir en las próximas horas el horario de las entrevistas presenciales, que será inamovible; aunque la convocatoria señala que a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, se podía citar a las y a los aspirantes dentro del plazo del registro de propuestas, por lo que debieron estar atentos a un posible llamado.



Cabe mencionar que el registro de aspirantes se abrió el 1 de mayo y cerró ayer domingo 10 de mayo a las 6 de la tarde.



Además, quienes no hayan cumplido con los requisitos, pueden solicitar por escrito que se les dé la razón de dicho incumplimiento y deberán hacerlo a más tardar el miércoles 20, día en que concluyen las entrevistas.



Durante las entrevistas que concluirán el jueves 20 de este mes, a cada aspirante se le concederán 20 minutos para que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo



Cerrada la fase de entrevistas, la JUCOPO, en un plazo no mayor de 3 días naturales, deberá elaborar el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá la terna de candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mismas que se someterán a votación en un plazo de 5 días hábiles.



De entre las termas se elegirán por mayoría calificada, es decir, cuando menos 34 votos, a los dos Fiscales. En la sesión deberán estar presentes los integrantes de las ternas para que se tome protesta a quienes resulten designados.