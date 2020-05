Fiscales son “a modo” en Veracruz, acusa Colegio de Abogados en Orizaba

El integrante del Colegio de Abogados Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, lamentó que se siga con la práctica de que los fiscales tengan que ser a modo y no porque tengan la capacidad para desarrollar el puesto.



"Así sucede en México y pareciera que tiene que seguir siendo a modo. Desde la llegada de Verónica Hernández a la Fiscalía las cosas no cambian, siguen las mismas carencias, falta material como hojas, ellos les pagan a sus auxiliares y eso motiva la corrupción".



Apuntó que es necesario que se piense en que es necesaria una buena impartición de justicia y que todos los fiscales deben estar preparados y tener carrera judicial, pues de no ser así se afecta no sólo a los justiciables sino a la misma justicia.



"Como ya se había dicho cuando fue designada como encargada de despacho Verónica Hernández y con todo respeto, cuando existe falta de conocimiento en materia penal para tener un cargo de ese tipo se tienen consecuencias".



Indicó que hay otras personas que tienen capacidad para poder estar al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz o de la Fiscalía Anticorrupción; de hecho hay gente que ha estado dentro del sistema y ha hecho buen papel, además de conocer la dependencia y sus procesos.