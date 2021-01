Fiscalía alista construcción de panteón ministerial en Xalapa para este 2021

La fiscal a cargo de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Marcela Aguilera Landeta, informó que este 2021 se tiene el proyecto de licitar y comenzar con la construcción de una "Osteoteca".



"Lo que marca la Ley es que tiene que haber una Osteoteca para el resguardo de los restos. Ya no puede ser fosa común, debe ser panteón ministerial como lo que se está haciendo en Nogales. La Osteoteca será este 2021, se está trabajando en el proyecto ejecutivo y será aquí en la ciudad de Xalapa, se piensa que se tengan los recursos y licitar".



Refirió que de acuerdo con la Ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Veracruz debe tener una “Oseoteca” para el resguardo de restos humanos que carecen de identificación.



"No se puede mandar a fosa común nada. Desde el 2016 que apareció la Ley general, y ahora hay un protocolo, no se puede mandar nada a fosa común, sin antes hacerles estudios, incluso lo que marca la ley es que tiene que haber una oseoteca para el resguardo de los restos, en el caso de esto ya no puede ser fosa común”, dijo.



Recordó que aún continúan trabajando en la zona norte, centro y sur del Estado, donde ya se tienen localizadas fosas clandestinas y con el inicio de los trabajos del Centro de Identificación Humana en Nogales, buscan agilizar la identificación de los restos que se han encontrado en los sitios como La Gallera, La Guapota y demás.