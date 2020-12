Fiscalía Anticorrupción atiende 900 denuncias contra funcionarios de anteriores y actual Gobierno

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción cuenta con alrededor de 900 denuncias en contra de ex y actuales servidores públicos, entre ellos secretarios de despacho, reveló la titular Clementina Salazar Cruz.



Durante entrevista en el marco de la “Entrega de Unidades Automotrices y Equipo Táctico a la Policía Ministerial con recursos del FASP 2020 y Motocicletas a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro”, la funcionaria estatal aseguró que a todas estas denuncias se les da seguimiento, incluso en algunos casos se han vinculado a proceso.



Sin embargo, descartó revelar en contra de qué secretarios de despacho de la actual administración hay denuncias, así como el número de casos actuales, para evitar afectar la secrecía de las investigaciones.



“Sí hay muchas denuncias de todas las dependencias y de diferentes funcionarios. Sí hay contra secretarios; no podría decirles quiénes son; eso no podría decirles”, argumentó.



Asimismo, reconoció que cuentan con denuncias contra alcaldes, las cuales en su mayoría son por malos tratos a su personal o abuso de autoridad.



Finalmente, Salazar Cruz afirmó que las denuncias que se presentaron por parte del titular de la SEV, así como de la SEDESOL, por irregularidades en la pasada administración, continúan su curso y se trabaja en ello.