Fiscalía Anticorrupción desecha mayoría de denuncias; algunas con “tintes políticos”

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuenta con mil 701 denuncias, de las cuales el 60 por ciento se podrían declarar sin fundamento para continuar su proceso; el 30 por ciento obedecen a actos de corrupción que pudieran derivar en afectación a las finanzas públicas del Estado y municipios y el 10 por ciento se interponen “con tintes políticos”.



Durante entrevista, el encargado de despacho, Alfredo Corona Lizárraga, expresó que 753 denuncias se interpusieron en 2018 y 948 este año.



En este sentido, dijo que no se descarta que durante la administración que encabezó Marcos Even Torres Zamudio, se haya tratado de proteger a exfuncionarios.



“Lo que sí advertimos es que sí había manejos a veces un poco raros, de algunas denuncias que avanzaban mucho más rápido y otras más lentas, sobre todo con algunos servidores públicos de la administración pasada.



“Avanzaban rápido porque se determinaba el no ejercicio de la acción penal, era como una estrategia de tratar de blindarlos, a algunos servidores públicos de la administración pasada”, dijo.



Sobre este tema, Corona Lizarraga descartó revelar nombres.



Por otra parte y con respecto al 60 por ciento de la denuncias que pudieran no tener el sustento requerido para continuar con el proceso, dijo que en su mayoría se refieren a aspectos como cambios de adscripción en la SEV, así como en algunas dependencias por la falta de pago de aguinaldos o salarios, situaciones que se deben desahogar por la vía administrativa.



El 30 por ciento que sí procederían se refieren a la incorrecta utilización de los recursos públicos de las dependencias y ayuntamientos, los cuales se analizan por peritos contables de la propia Fiscalía, al tiempo que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) hace su parte.



Información completa más tarde…